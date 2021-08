Medaillenrausch in Tokio - An den Geisterspielen brilliert die Schweiz mit neuem Geist

Schweiz in Tokio 2021 – An den Geisterspielen brilliert die Schweiz mit neuem Geist Tokio sind die erfolgreichsten Sommerspiele der Schweiz seit 70 Jahren. Und das Team ist noch so jung, dass die Aussichten für Paris 2024 verheissungsvoll sind. Meinung Monica Schneider aus Tokio

Der Junge im Sog des Älteren: Noè Ponti (links) und Jérémy Desplanches zeigen ihre Bronzemedaillen. Foto: Patrick B. Kraemer (Keystone)

Die Zitrone ist ausgepresst. So lautete das Fazit von Swiss Olympic nach den Spielen 2016 in Rio. Sieben Medaillen hatten die Schweizerinnen und Schweizer damals gewonnen – man wähnte sich beim maximal Möglichen. Fünf Jahre später und mit 13 und fast doppelt so vielen Auszeichnungen darf man getrost sagen: Da ist noch viel Saft drin – zumal auch 23 Diplome resultierten. Hinsichtlich der nächsten Sommerspiele, die bereits in drei Jahren in Paris stattfinden, ist die Ausgangslage verheissungsvoll. Keiner der Medaillengewinner, keine der Medaillengewinnerinnen stand zuvor auf dem Olympia-Podest – alle haben noch Perspektiven.

