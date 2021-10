Gesundheitszentrum in Winterthur – An der ZHAW kann man sich behandeln lassen – auch von Studierenden ZHAW-Gesundheitsfachleute bieten in Winterthur Therapien für die Bevölkerung an – auch Studierende sollen Behandlungen durchführen oder dabei zuschauen dürfen. Andrea Söldi

Claudia Putscher (links) ist die Leiterin von Thetriz, dem Therapie-, Trainings- und Beratungszentrum der ZHAW Gesundheit. Foto: Madeleine Schoder

Am Katharina-Sulzer-Platz wurde letztes Jahr ein nigelnagelneues, schickes Gebäude eingeweiht. Das Adeline-Favre-Haus ist nach einer kämpferischen Walliser Hebamme benannt, die vor rund hundert Jahren etwa 8000 Kindern auf die Welt half. Nun erlernen ZHAW-Studierende hier Gesundheitsberufe mittels modernster Unterrichtsformen. Was viele aber nicht wissen: Der imposante Bau ist nicht nur eine Fachhochschule, sondern beherbergt auch ein Ambulatorium, das der gesamten Bevölkerung zur Verfügung steht.

Sieht aus wie in einer normalen Praxis, ist aber in die Fachhochschule integriert. Foto: Madeleine Schoder

Im Therapie-, Trainings- und Beratungszentrum Thetriz wenden sämtliche Institute des Departements Gesundheit ihre spezifischen Fachkenntnisse direkt an. So behandeln zum Beispiel Physiotherapeuten erwachsene Personen und Kinder, Ergotherapeutinnen leiten eine Gruppe für Menschen mit anhaltenden Erschöpfungszuständen, Hebammen betreuen schwangere Frauen in einer Gruppe, Pflegefachpersonen beraten Familien, und Präventionsfachpersonen bieten Kurse zu Themen wie Achtsamkeit und Work-Life-Balance an.