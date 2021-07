Party am Zürcher Seeufer – An die Lethargy mit der Sonnenbrille Das Festival für elektronische Musik findet in diesem Sommer nach einem Jahr Pause wieder statt. Allerdings nur für Leute mit Covid-Zertifikat. Tina Fassbind

Bei Tageslicht statt in der Nacht: Die Lethargy wird in diesem Sommer vor allem tagsüber stattfinden – und ausschliesslich draussen. Foto: lethargy.ch

Die Street Parade fällt in diesem Sommer erneut aus. Nicht so die Lethargy. Der Event, der in der Vergangenheit jeweils zeitgleich mit der Technoparade über die Bühne ging, gastiert vom 13. bis zum 15. August erneut in der Roten Fabrik in Zürich. Es ist nach einem Jahr Pause die 26. Ausgabe dieses «ersten Festivals für elektronische Musik, digitale Kunst und umgekehrt», wie es die Organisatoren nennen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Anders als früher finden die Konzerte und DJ-Sets in diesem Jahr nicht im Innern der Roten Fabrik statt, sondern vollumfänglich unter freiem Himmel. Auch zeitlich sind neue Limiten gesetzt: Am Freitag und am Samstag enden die Veranstaltungen um 23 Uhr, am Sonntag um 21 Uhr. Gestartet wird am Freitag um 17 Uhr, am Samstag und am Sonntag schon um 13 Uhr. Eines der wichtigsten Accessoires dürfte daher in dieser Ausgabe die Sonnenbrille sein.