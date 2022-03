Wohnen in Pfungen – An diesem Steilhang sollen zwei Luxushäuser entstehen An der Mühlestrasse in Pfungen baut der Architekt Daniel Finsler ein Luft- sowie ein Erdhaus. Geplant hat er den Bau bereits vor fast fünfzehn Jahren. Fabienne Grimm Madeleine Schoder (Fotos)

Vor knapp fünfzehn Jahren hat Daniel Finsler die Parzelle in Pfungen erworben. Nun baut er ein Erd- und ein Lufthaus. Links im Bild die alte Mühle. Foto: Madeleine Schoder

«Als Laie kann man sich kaum vorstellen, dass es hier genügend Platz zum Bauen gibt», meldete sich ein Leser bei dieser Zeitung mit Verweis auf die Baustelle an der Mühlestrasse 2 in Pfungen. Dort, gleich oberhalb des Mülibachs neben der Mühle, entstehen an einem Steilhang zwei Häuser – ein Luft- und ein Erdhaus, wie der Baubewilligung zu entnehmen ist.

Die Namen Luft- und Erdhaus seien Fantasiebezeichnungen, erklärt Daniel Finsler, Architekt und Bauherr, auf Anfrage. Ein klassisches Erdhaus, wie man es beispielsweise vom Architekten Peter Vetsch kenne, sei nicht geplant. Vetsch hatte unter anderem das Erdhaus des Schauspielers Walter Andreas Müller in Madetswil entworfen.

Minimalistisches Konzept

Mit Müllers Heim, das mit seinen runden Formen an eine Hobbit-Höhle erinnert, hat das Erdhausprojekt in Pfungen in der Tat wenig gemein. Geplant sei der Bau zweier «relativ schlichter architektonischer Baukörper», sagt Finsler. «Für mich war wichtig, in die bestehende Situation nicht allzu stark einzugreifen und stattdessen die Position der Mühle zu stärken.» Er habe sich deshalb für eine minimalistische Variante entschieden.

Fotogalerie: Rechts im Bild befindet sich das Erdhaus (mit dem roten Auto auf dem Dach) und links, direkt vor der Mauer, das Lufthaus. Unten rechts, mit dem blauen Dach, steht die bestehende Mühle. Visualisierung: Daniel Finsler Für den Bau des Luft- und des Erdhauses muss eine grosse Menge an Erde abgetragen werden. Visualisierung: Daniel Finsler 1 / 2

«Das Lufthaus ragt ähnlich wie ein Felskliff aus dem Steilhang hervor.» Das Erdhaus sei dagegen eher versteckt. «Die Erdhausfassade wird begrünt, die Fassade des Lufthauses bleibt sichtbar.» Mit 185 und 130 Quadratmetern bieten das Luft- und das Erdhaus den zukünftigen Bewohnern viel Platz. «Das sind grosszügige Luxuswohnungen», sagt Finsler.

Platz schaffen

Nicht nur optisch sind die Häuser laut Finsler der bisherigen Situation angepasst. «Die Wassermühle am Bach ist ein historischer Energiestandort», sagt er. «Und zu einem solchen soll sie auch wieder werden.» Deshalb will er in die Mühle, die ihm ebenfalls gehört, eine Wärmepumpe einbauen und auf deren Dach eine Fotovoltaikanlage installieren. «Das System soll bis 80 Prozent des Eigenbedarfs abdecken und wird so über 31’000 Kilogramm CO₂ pro Jahr einsparen.»

Damit das steile Grundstück überhaupt bebaut werden kann, muss zuerst der Hang gesichert werden. Dafür werden unter der Erde sogenannte Erdanker installiert. Diese verhindern, dass die Erdschicht abrutscht. Ausserdem muss sowohl für das Erdhaus als auch für das Lufthaus Erde abgetragen werden.

Das erklärt auch, wie auf der scheinbar engen Parzelle zwei Häuser gebaut werden können. «Das Erdhaus wird am Schluss rund sechs Meter in die Erde ragen», sagt Finsler. Alles in allem würden ihn der Aushub und die Hangsicherung rund 220’000 Franken kosten. «Dafür war der Kaufpreis des Landes vergleichsweise tief.»

Lange Vorgeschichte

Die Parzelle in Pfungen hat Finsler bereits vor fünfzehn Jahren erworben. Er habe eine persönliche Beziehung zum Dorf, erzählt der in Adliswil ansässige Architekt: «Ich bin als Kind oft durch Pfungen gefahren, wenn wir unsere Verwandten in Deutschland besucht haben.» Als er vom Verkauf der Mühle erfahren habe, seien sofort Erinnerungen wach geworden. «Mich hat der denkmalpflegerische Aspekt dieses Grundstücks berührt», sagt er.

Weil für das Gartengrundstück in der Bau- und Zonenordnung kein Baubereich ausgewiesen war, musste Finsler einen privaten Gestaltungsplan ausarbeiten. Dieser wurde der Gemeindeversammlung 2008 erstmals unterbreitet und zurückgewiesen.

Ein Jahr später präsentierte Finsler sein Projekt erneut. Dieses Mal genehmigte die Gemeindeversammlung den Gestaltungsplan hauchdünn. Weil die Abstimmung so knapp ausgefallen war, beantragte ein anwesender Stimmberechtigter, das Geschäft an die Urne zu bringen. Eine grosse Mehrheit stimmte diesem Antrag zu.

An der Urne wurde das Geschäft schliesslich definitiv genehmigt. «Das war vor fast zehn Jahren», sagt Finsler. Danach habe er das Projekt jedoch aufgrund familiärer Umstände pausiert. Erst 2019 reichte er das Baugesuch ein, das im letzten Jahr vom Kanton und der Gemeinde genehmigt wurde. Diesen Januar begannen die Bauarbeiten. Verläuft alles nach Plan, ist der Bau voraussichtlich im Herbst dieses Jahres fertiggestellt. Danach sollen die beiden Häuser vermietet werden.

Fabienne Grimm ist Redaktorin im Ressort Region Winterthur und schreibt über Gemeindepolitik und Gesellschaftsthemen. Sie hat an der Universität Fribourg Zeitgeschichte studiert. Mehr Infos Madeleine Schoder ist Fotografin und Leiterin des Fotopools ZRZ. Sie hat die Lehre als Fotografin absolviert, arbeitete als freischaffende Sportfotografin und Bildredaktorin. Mehr Infos

