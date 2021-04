Abo 0:3 im Cup gegen Aarau Dünn, dünner, FCW

Nach einer in jeder Beziehung enttäuschenden Darbietung verlor der FCW seinen Cup-Viertelfinal in Aarau 0:3 (0:2). Er verpasste so seine letzte Chance, die Saison im letzten Viertel gewichtig aufzuwerten.