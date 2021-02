Arbeitslosigkeit in Winterthur – «An manchen Tagen wird mir alles zu viel» In der Pandemie haben viele Angestellte ihren Job verloren, darunter auch Phimphagaan Clemens und Tseyang Chukawötsang. Innert eines Jahres stieg die Arbeitslosenquote der Stadt Winterthur um mehr als einen Prozentpunkt. Nina Thöny

Phimphagaan Clemens aus Winterthur erhielt im letzten Juni ihre Kündigung und ist seither auf Stellensuche. Foto: Marc Dahinden

Die Rechnung ist einfach: weniger Flüge, weniger Uniformen, weniger Jobs. Phimphagaan Clemens hat bis Ende September in einem Shop am Flughafen Zürich gearbeitet, in dem unter anderen Mitarbeitende der Swiss ihre Uniformen beziehen. Ende Juni letzten Jahres erhielt die 23-Jährige die Kündigung, betriebsbedingt. Seither ist sie auf Stellensuche. Manchmal sei sie einfach frustriert, sagt Clemens. «Es gibt Tage, an denen mir alles zu viel wird, obwohl ich ja gar nicht viel machen kann.»

Auch Tseyang Chukawötsang erhielt im letzten November die Kündigung. Ein paar Monate, bis Ende Januar, hat sie als Ersatz für eine kranke Kollegin in der Mensa der Kantonsschule Rychenberg gearbeitet, zuvor während rund sechs Jahren in der Hauptküche der SV Group im Technikum der ZHAW. «Das macht mich sehr traurig», sagt die 52-Jährige. Und doch verstehe sie ihren Chef. Es würden ja kaum mehr Leute essen in den Kantinen. Doch die Situation von Frau Chukawötsang ist schwierig, denn ihr Mann ist seit Herbst ebenfalls arbeitslos. Auch seine Stelle als Koch in einem Restaurant wurde gestrichen.