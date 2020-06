Tribüne – An Tagen wie diesen Die Anwältin und «Landbote»-Kolumnistin Eva Ashinze verwünscht Bett, Mann und Tochter. Zum Glück hat sie auch noch einen Hund. Eva Ashinze

Es riecht nach Sommer, nach Lindenblüten und Rosen. Foto: Barbara Vetterli.

In der Nacht mache ich kein Auge zu. Die Mittelstrebe unseres Betts hat sich gelöst, es

hängt nun durch. Wenn mein Mann sich im Schlaf dreht, bewegt sich auch meine Matratze. Zu

allem Übel rollen wir aufgrund der Schräglage langsam Richtung Bettmitte. So viel nächtliche

Nähe ertrage ich nicht. Ich wuchte die Matratze auf den Boden. Auch dort will der Schlaf

nicht kommen. Ich verwünsche das Bett, meinen Mann und meine Tochter, die unsere

Schlafstätte als Trampolin missbraucht und so massgeblich zu dieser Situation beigetragen

hat.