Pfadi rückt auf Platz 2 vor – An Tempo fehlte es diesmal nicht Die NLA-Handballer aus Winterthur fertigen den desolaten TV Endingen 33:14 ab. Ein schnelles Spiel, viele Fehler, gute Torhüter und «aktive Nachwuchsförderung» prägten den Abend. Urs Stanger

Flurin Pfister in seinem vierten NLA-Einsatz für Pfadi: Gut verteidigt und sicher geworfen Deuring Photography

Mehr Tempo im Angriff wollte der Trainer sehen. Vor einer Woche gegen den BSV Bern hatte es gefehlt, was mit ein Grund für die Niederlage war. Und Adrian Brünggers Spieler lieferten. Gegen den TV Endingen drückten sie bei jeder Gelegenheit aufs Gas. Nicht immer ging es auf. Vor allem nicht in der ersten Halbzeit, die auf beiden Seiten zu einem ziemlich wilden Ritt ausartete.

Je 29 Angriffe liefen die beiden Mannschaften bis zur Pause, zusammen gezählt endeten nur 17 mit Toren… Die Winterthurer hatten mit ihren 13 Treffern (aus eben jenen 29 Anläufen) dabei die massiv bessere Ausbeute als die Endinger, die in den ersten 30 Minuten gerade mal vier Törchen zu Stande brachten. Man mochte sich fragen, wie es nur möglich war, dass sie vier Tage davor beim 32:32 in Thun überhaupt punkten konnten. Derart viele Missgeschicke, wie sie sich in dieser ersten Halbzeit leisteten, hat in der Axa-Arena wohl noch keine NLA-Mannschaft geschafft. 13 technische Fehler und 12 Fehlwürfe standen zu Buche.