Wiedergefundenes Portal der Zürcher Tonhalle – An Weihnachten ist das Bijou zurück 1895 gebaut, 1937 abgerissen, Jahrzehnte verschwunden, an Weihnachten 2022 wieder errichtet. Das ist die Kurzfassung einer erstaunlichen Zürcher Geschichte um ein erstaunliches eisernes Tor. Hélène Arnet Sabina Bobst (Fotos)

In ganzer Pracht zurück – und fast am alten Standort: Das ehemalige Tonhalle-Tor. Foto: Sabina Bobst

«Es wird langsam und es passt», das meldete Kunstschlossermeister Moritz Häberling kurz und knapp am Donnerstagabend. Am Freitag den 24. Dezember dann steht es da, direkt gegenüber des Haupteingangs zur Zürcher Tonhalle, als ob es schon immer da gestanden hätte, dieses imposante Portal in seiner schmiedeeisernen Pracht. Und das stand es ja auch – nicht in letzter Zeit zwar, und nicht ganz genau hier. Aber jetzt erst einmal alles der Reihe nach!