Wird von vielen Ländern umschmeichelt: Kronprinz Mohammed bin Salman. Foto: AFP

Der saudische Machthaber Mohammed bin Salman – für Kenner, Freunde und Schmeichler kurz MBS – surft gerade die Welle. Offiziell ist er «nur» der Thronfolger. Aber kein Mensch zweifelt daran, wer die Fäden im Königreich Saudiarabien zieht: MBS. Zu so einem gilt es Tuchfühlung zu halten. Gerade hat der Kronprinz eine offizielle Einladung aus London erhalten. Das Weisse Haus bauchpinselt den Saudi wieder, die Brics-Staaten buhlen darum, dass das Königreich Mitglied in ihrem Club wird. Und mit dem Kauf des brasilianischen Wunderfussballers Neymar will MBS sein Reich nun wohl von einer internationalen Tankstelle zum Fussballmekka machen.

Davon, dass es mit ziemlicher Sicherheit MBS war, der vor fünf Jahren den Regimekritiker Jamal Khashoggi auf grauenhafte Art ermorden liess, redet kaum noch einer. Und auch nicht davon, dass MBS zu Hause jede Opposition unterdrücken, selbst harmlose Influencer wegsperren lässt. Egal – Saudiarabien hat Öl, ist reich, macht auf Moderne, will nun sogar zum grün-digitalen Ökoparadies werden. So wird MBS unwiderstehlich, so wird sein Land noch attraktiver.

Migranten erschossen und verscharrt

Riads Menschenrechtsbilanz interessiert kaum noch jemanden. Das wird sich nicht ändern, wenn es stimmen sollte, was von der Grenze zum Nachbarland Jemen zu hören ist. Saudische Grenzbeamte sollen in den vergangenen Monaten Hunderte von Äthiopiern über den Haufen geschossen und verscharrt haben. Auch wenn die saudische Regierung von Lügen spricht: Jemenitische Menschenhändler schaffen illegale Arbeitsmigranten seit Jahren ins Nachbarland; für viele Äthiopier sind die Haushalts- und Baustellenjobs in Riad, Taif oder Jidda die einzige Perspektive.

Es lohnt also, die Geschichte offiziell anzusprechen. Aber ob das, was an der unwegsamen Grenze zum Jemen geschehen sein soll, beim Staatsbesuch des Kronprinzen in London ein Thema werden wird? Eher nicht. Es wäre doch ein Spoiler.

