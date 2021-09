Corona-Tests in Winterthur – Anbieter können die Nachfrage kaum decken Winterthurer Testzentren sind seit Einführung der Zertifikatspflicht ausgelastet. Am Donnerstag hat nun ein weiterer Anbieter ein Testzelt eröffnet. Nina Thöny

Der Testcontainer an der Unteren Vogelsangstrasse war am Freitag über Mittag gut besucht. Foto: Marc Dahinden

Am frühen Freitagnachmittag stehen nur vereinzelt Leute vor dem Testcontainer in der Winterthurer Ausgangsmeile. Nach wenigen Minuten haben sie sich registriert und getestet. Es sind verschiedene Gründe, die sie hierherführen. Ein junger Mann etwa braucht den Test, um klettern zu gehen. Er sei erst einmal geimpft, sagt er. «Ich habe lange gezögert und mich dann aber wegen der angekündigten Kosten für die Corona-Tests für die Impfung entschieden.»

Auch eine Studentin der Pädagogischen Hochschule wartet noch auf die zweite Impfdosis. Sie wolle am Abend die Late-Night-Show «Deville» von SRF im Studio schauen, deshalb liesse sie sich testen. «Und auch, damit ich am Wochenende spontan ein Restaurant oder eine Bar besuchen kann», ergänzt sie. Den Druck von aussen habe sie gebraucht, um sich impfen zu lassen. «Ich habe nicht so gern Nadeln.» Wahrscheinlich, so meint sie, hätte sie die Impfung ohne die Zertifikatspflicht weiter hinausgezögert.