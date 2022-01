Veloverkehr in Kleinandelfingen – Andelfingen hat momentan kein Geld für einen Radweg Seit Jahren will Kleinandelfingen ab Alten einen Veloweg Richtung Andelfingen. Doch die Nachbargemeinde möchte den Wegabschnitt auf ihrem Boden noch nicht bauen. Markus Brupbacher

Blick hinab auf die Thurbrücke Richtung Südosten, im Hintergrund ist Andelfingen zu sehen. Foto: Madeleine Schoder

Man kann weit zurückblättern in den Kleinandelfinger Mitteilungsblättern: Immer wieder war der gewünschte Radweg zwischen Alten und der Flaacherstrasse unten in der Thurebene ein Thema. So hiess es etwa im März 2017, dass der Gemeinderat Kleinandelfingen in Absprache mit der Nachbargemeinde Andelfingen einen solchen Weg prüfen wolle. Ein Jahr später teilte Kleinandelfingen mit, dass der geplante Veloweg im regionalen Richtplan mit der Priorität «hoch» vorgesehen sei – «erfreulich für unsere Gemeinde».

Der geplante Radweg wäre rund 1,5 Kilometer lang. Der Weg habe eine «wichtige überregionale Bedeutung», schrieb der Kleinandelfinger Gemeinderat im Herbst 2019. Denn zum einen führt der Schulweg zwischen Alten und der Sekundarschule in Andelfingen dort durch. Zum anderen verläuft die Schweiz-Mobil-Route Nr. 86 dort entlang. Der Bau des Veloweges habe daher für den Gemeinderat «eine hohe Priorität».