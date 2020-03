Zivilschutz im Einsatz – Andelfingen ist der Mittelpunkt des kantonalen Zivilschutzes Das Ausbildungszentrum ist jetzt Einsatzzentrale. In Andelfingen werden die Einsätze der Organisation koordiniert. Eva Wanner

Das Zentrum für Einsatzkoordination im Ausbildungszentrum Andelfingen. Enzo Lopardo

Es ist still, keine Bewegung ist auszumachen. Auf einem Gelände, auf dem sonst so gut wie nie Stille herrscht. Die Sporthalle in Andelfingen steht leer, die Parkplätze sind alle frei. Nur wenige Autos stehen nebenan auf dem Parkplatz des Ausbildungszentrums Andelfingen (AZA). Das Zentrum ist ein eigenes kleines Dorf mit verschiedenen Anlagen, in denen Blaulichtorganisationen, Zivilschutz und Dritte Übungen aller Art durchführen können.