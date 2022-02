Aufgefallen in Winterthur – «Andelfingen» liegt in Winterthur Andelfingen liegt nicht in Winterthur, das ist klar. Unklar war letzten Dienstag, warum ein «Andelfingen»-Bahnhofsschild beim Winterthurer Hauptbahnhof lag. Markus Brupbacher

Ein altes Bahnhofsschild aus Andelfingen lag am Dienstag, 22. Februar, unweit des Winterthurer Hauptbahnhofes am Boden. Foto: Markus Brupbacher

Dienstagmorgen, 22.2.2022. Beim morgendlichen Gang über die Wylandbrücke beim alten Lokomotivdepot unweit des Winterthurer Hauptbahnhofes fällt der Blick auf etwas Eigenartiges, Ortsfremdes am Boden. Es ist ein abmontiertes Bahnhofsschild aus Andelfingen. Warum liegt das Schild hier in Winterthur, ausgerechnet neben der Wylandbrücke? Wird es repariert? Oder wird der Name angepasst wegen der bevorstehenden Eingemeindung von Adlikon und Humlikon nach Andelfingen? Wobei: Der Name Andelfingen wird ja bleiben – auch wenn die Gemeinde durch die Fusion grösser wird.