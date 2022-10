Trotz Fusion – Andelfingen muss sich die erhoffte Steuersenkung abschminken Die Bevölkerung von Adlikon und Humlikon profitiert stark vom Zusammenschluss mit der Gemeinde Andelfingen. Für diese geht die Rechnung vorderhand jedoch nicht auf. Markus Brupbacher

Blick auf die Ortsmitte von Andelfingen mit dem markanten Kirchturm. Foto: Marc Dahinden

Am 1. Januar 2023 schliessen sich Adlikon und Humlikon dem grossen Nachbarn Andelfingen an. Dass die beiden Kleingemeinden damit von einer satten Steuerfusssenkung profitieren werden, ist seit langem bekannt. Auf nächstes Jahr kommen die Adlikerinnen in den Genuss einer Senkung von 12 Prozentpunkten, die Humliker von 11 Punkten. Der Gesamtsteuerfuss der vergrösserten Gemeinde Andelfingen soll 114 Prozent betragen, Primar- und Sekundarschule inklusive.