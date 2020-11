Fusionen Region Andelfingen – Andelfinger Grossfusionen klar gescheitert Alle grossen Gemeinden in der Region Andelfingen haben die zwei Zusammenschlüsse abgelehnt. Nur aus Adlikon und Humlikon gab es je zwei Ja zu den beiden Fusionen. Markus Brupbacher

Andelfingen, Sonntagnachmittag ab 17 Uhr: Pressekonferenz der zwölf Präsidien zu den beiden Fusionsabstimmungen. Foto: Enzo Lopardo

Adlikon und Humlikon: Nur die zwei kleinsten der sechs Gemeinden in der Region Andelfingen haben am Sonntag den zwei Fusionen zugestimmt. Die Ja-Stimmen-Anteile liegen dort bei hohen 88,5 bis 93,6 Prozent. Das genaue Gegenteil in Henggart: Dort beträgt der Ja-Anteil zu den beiden Gemeindefusionen bloss 15,8 bis bis 18,3 Prozent.

Ziemlich gespalten ist die Stimmbevölkerung der Politischen Gemeinden Andelfingen (46,7 Prozent Ja), der Primarschulgemeinde Andelfingen (49,9 Prozent Ja), der Sekundarschulgemeinde Andelfingen (48,8 Prozent Ja) sowie der Primarschule Thalheim an der Thur (49,9 Prozent Ja).