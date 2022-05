Radweg nach Alten – Andelfinger Radweginitiative wird zurückgezogen Der Gemeinderat Andelfingen bleibt dabei: Er will den Veloweg nach Alten vorerst nicht bauen. Trotzdem ziehen die Initianten ihr Anliegen zurück. Markus Brupbacher

Blick auf die gerade und übersichtliche Altenerstrasse auf Andelfinger Gemeindegebiet: Hier wird vielleicht einmal ein Radweg gebaut. Archivfoto: Madeleine Schoder

«Natürlich bringen wir das zur Abstimmung», sagte Andelfingens Gemeindepräsident Hansruedi Jucker an der Gemeindeversammlung vom Mittwochabend. Er meinte damit ein etwaiges Radwegprojekt nach Alten in der Nachbargemeinde Kleinandelfingen. 85 Stimmberechtigte hatten den Gemeinderat via Initiative dazu aufgefordert, den Andelfinger Abschnitt dieses Wegs als dringlich zu erklären und zügig zu ermöglichen. Der Auslöser für die Forderung: Aus finanziellen Gründen wollte der Gemeinderat den Radweg, der Andelfingen rund 1 Million Franken kosten würde, vorderhand nicht bauen.