Eishockey-Nati-Goalie aus Kloten – Andrea Brändli hält das Tor dicht und ihr Ohr offen Sie ist eine Leaderin des Schweizer Frauen-Nationalteams, und ihr Helm hängt im Olympischen Museum von Lausanne: Andrea Brändli, die Torhüterin aus Kloten. Peter Weiss

Andrea Brändli in der Klotener Stimo Arena. Auf der Eisfläche der Halle am Schluefweg erlernte die Ur-Klotenerin im zarten Alter von drei Jahren bei EHC-Legende Felix Hollenstein das Eishockey-ABC.

Foto: Patrick Gutenberg

Seit Kurzem gehört er zum Inventar des Olympischen Museums: der Goalie-Helm mit den Wappen aller Schweizer Kantone, zwei Bergen, einem Schweizer Kreuz, dem Familienwappen der Brändlis und der Aufschrift «It’s a great day für hockey» (auf deutsch: Heute ist ein grossartiger Tag für (Eis-)Hockey), den Andrea Brändli an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking bis zum knapp verlorenen Bronzespiel gegen Finnland trug. Warum genau sie zur Ehre kam, ihren Helm in der Themeninsel zu den Spielen von Peking als Symbol für die Schweizer Delegation im Museum in Lausanne verewigt zu sehen, kann sich die Klotenerin selbst nicht so recht erklären. «Im Gegensatz zu vielen anderen in der Delegation haben wir ja gar keine Medaille geholt, darum hab ich mich über die Anfrage gewundert», sagt sie bescheiden. «So etwas hätte ich nie erwartet.»