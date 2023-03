Sieg kurz vor Mitternacht – Andrighetto schiesst die ZSC Lions ins späte Glück Die Zürcher führen in Davos zweimal, nehmen den späten Ausgleich hin und gewinnen doch noch 3:2 in der Verlängerung. Andrighetto erzielt das goldene Tor in der 85. Minute. Simon Graf

Zürcher Jubel: Der junge Baechler lässt sich für das 2:1 feiern, am Ende gewinnen die ZSC Lions 3:2. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Das Tor schien nicht mehr zu fallen, beide Teams vergaben in der Overtime Chance um Chance. Mehrmals fehlten nur Zentimeter zur Erlösung. Und dann war der Treffer in der 85. Minute plötzlich da: Eine kurze Unachtsamkeit der Davoser, zwei Zürcher stürmten nach vorne, und Andrighetto bezwang Aeschlimann mit einem platzierten Schuss zum 3:2. Der Flügel hatte einen schwierigen Abend erlebt, ihm war nicht viel gelungen. Doch am Schluss war er da, um für die Entscheidung zu sorgen. Bereits in Spiel 3 hatte er mit dem 2:1 ein wichtiges Tor erzielt.

Es war ein glücklicher Sieg der ZSC Lions, die phasenweise etwas gar passiv waren und dafür bestraft wurden. Zweimal führten sie, zweimal mussten sie den Ausgleich hinnehmen, zuletzt in der 60. Minute durch Bristedt, als Aeschlimann einem sechsten Davoser Feldspieler Platz gemacht hatte. Doch man muss den Zürchern zugute halten, dass sie diesen Rückschlag gut wegsteckten, in der ersten Overtime das aktivere Team waren und so in der zweiten Verlängerung nicht ganz unverdient zum Sieg kamen. Ohne eine weitere überragende Leistung von Goalie Simon Hrubec, der 52 Schüsse stoppte, hätte es freilich nicht gereicht.

Die 3 Infos einblenden Nicolas Baechler Der 19-Jährige schiesst im Playoff sein erstes Tor in der National League. Was zeigt: Es lohnt sich, auf die Jungen zu setzen. Joakim Nordström Der Schwede fällt in der 10. Minute durch einen Check von Phil Baltisberger aus. Ging da der Ellbogen an den Kopf? Das muss der Einzelrichter entscheiden. Simon Hrubec Was soll man zum Tschechen noch sagen? Erneut eine überragende Partie von ihm. Eindrücklich, wie ruhig er immer bleibt. Stark auch sein Gegenüber Sandro Aeschlimann. Ein Goalieduell auf höchstem Niveau.

Die Serie steht damit 3:1, weiter geht es am Freitag in der Swiss-Life-Arena. Da könnten die Zürcher bereits in den Halbfinal einziehen. Doch sie sind gut beraten, dann wieder über das ganze Spiel hinweg aktiver aufzutreten. Sich hinten einigeln, das ist nicht ihr Spiel. Sie müssen Tempo machen und ihre Gegner unter Druck setzen.

So hitzig Spiel 3 in der Swiss-Life-Arena geendet hatte, so lau begann Spiel 4. Beide Teams schienen primär darauf bedacht, keine Fehler zu machen und sich keine dummen Strafen einzuhandeln. Kukan durchbrach das Patt dann in der 12. Minute: Der Zürcher Topskorer, voller Selbstvertrauen, stürmte nach vorne, schoss von der Seite und sah, wie der Abpraller von Riedis Schlittschuh an Aeschlimann vorbei ins Tor glitt. Riedi drehte dabei seine rechte Kufe, die Schiedsrichter taxierten das nach Videostudium als regulären Treffer und nicht als Schlittschuhtor.

Das 1:0 hätte den ZSC Lions eigentlich Auftrieb geben müssen, doch das Gegenteil war der Fall. Sie schafften es nicht, den sichtlich gezeichneten Davosern den nächsten Stoss zu versetzen. Das Spiel zwischen den verunsicherten Bündnern und den allzu passiven Zürchern erinnerte in dieser Phase gar nicht an Playoff-Eishockey, eher an ein Spiel der 32. Runde, irgendwann in der Regular Season.

In der zweiten Overtime wurde er zum Matchwinner: ZSC-Flügel Sven Andrighetto. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Die Zürcher kamen zu zwei Powerplay-Möglichkeiten, um ihre Führung auszubauen, überzeugten aber auch in Überzahl nicht. In der 30. Minute bot sich zudem Bodenmann die Chance zum 2:0, als Corvi als letzter Mann ausglitt und der ZSC-Stürmer alleine vor Aeschlimann zum Schuss kam – doch der HCD-Goalie parierte.

Lange konnte das für die ZSC Lions so nicht mehr gutgehen, zumal der HCD nun etwas Schwung aufnahm und die Gäste immer mehr in der eigenen Zone einschnürte. Unter Druck schoss Lammikko den Puck in der 38. Minute übers Plexiglas, was das erste Davoser Powerplay bedeutete. Und weil den Zürchern kurz darauf noch ein Wechselfehler passierte, durften die Bündner den Ausgleich während fast einer Minute in doppelter Überzahl anstreben. Rasmussen gelang er 26 Sekunden vor der zweiten Pause nach schönem Zuspiel Corvis.

Das Telegramm Infos einblenden Davos - ZSC Lions 2:3 nV (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1) 5174 Zuschauer. – Tore: 12. Riedi (Kukan) 0:1. 40. (39:34) Rasmussen (Corvi/Ausschlüsse Lammikko, Bachofner) 1:1. 47. Baechler (Sigrist) 1:2. 60. (59:05) Bristedt (Fora, Irving) 2:2. 85. Andrighetto (Azevedo/Ausschlüsse Sturny, Bachofner) 2:3. – Strafen: 4-mal 2 gegen Davos, 5-mal 2 gegen die ZSC Lions. Davos: Aeschlimann; Fora, Dahlbeck; Egli, Jung; Irving, Barandun; Paschoud; Stransky, Corvi, Nussbaumer; Schmutz, Nordström, Bristedt; Wieser, Rasmussen, Ambühl; Frehner, Egli, Knak. ZSC Lions: Hrubec; Weber, Marti; Geering, Lehtonen; Kukan, Phil Baltisberger; Trutmann; Chris Baltisberger, Lammikko, Texier; Bodenmann, Wallmark, Andrighetto; Azevedo, Sigrist, Bachofner; Riedi, Schäppi, Baechler; Sopa. Bemerkungen: Davos ohne Nygren, Prassl und Wellinger, ZSC Lions ohne Hollenstein, Leone, Waeber (alle verletzt). – 10. Nordström verletzt ausgeschieden. 38:43 Timeout Davos. 41. Lattenschuss Corvi. Davos von 57:35 bis 58:39 und von 58:46 bis 59:05 ohne Torhüter.

Doch erneut durch einen der weniger prominenten Spieler gingen die ZSC Lions wieder in Führung. Junior Baechler traf in der 47. Minute mit einem platzierten Direktschuss zum 2:1, schön bedient von Sigrist. Der 19-Jährige bekam erst unter Marc Crawford eine Chance und ist nun im Playoff ins Lineup gerückt. Er steht für solides, körperbetontes Spiel, doch sein erstes Tor in der National League war durchaus sehenswert.

Die ZSC Lions verlegten sich in der Folge wieder darauf, ihren Vorsprung zu verteidigen, und liessen sich in die eigene Zone drängen. Der HCD drückte und drückte, schoss und schoss, doch das 2:2 fiel vorerst nicht. In der 58. Minute ersetzte Coach Waltteri Immonen Goalie Aeschlimann durch einen sechsten Feldspieler, doch Texier kam in der Davoser Zone an den Puck. Der Franzose sah seinen Schuss indes von Verteidiger Egli mit dem Bein abgewehrt. Und im Gegenzug fiel noch der Ausgleich durch Bristedt – es war sein erstes Tor nach 16 Spielen. Doch zuletzt jubelten wieder die ZSC Lions.

«Eisbrecher», der Eishockey-Podcast Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcast , Google Podcast , Overcast oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten nach «Eisbrecher».

Simon Graf ist stv. Leiter des Ressorts Sport und berichtet seit über 20 Jahren über Eishockey und Tennis. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik und verfasste mehrere Sportbücher. Sein aktuelles: «Inspiration Federer». Mehr Infos @SimonGraf1

Fehler gefunden?Jetzt melden.