Stellenschafferpreis 2021 in Winterthur – Anerkennung für die Covid-Station Das House of Winterthur hat dieses Jahr nicht nur Firmen prämiert, sondern auch die Heldinnen und Helden der Corona-Krise gewürdigt. Elisabetta Antonelli

Brigitta Hänni, Cornel Sieber, Martina Keller und Daniel Mitteldorf vom KSW im Interview mit Moderator Stefan Nägeli (v.l.). Foto: PD

Zum 17. Mal hat die Standortförderung House of Winterthur am Donnerstag den Stellenschafferpreis verliehen. Der Titel ging an die Winterthurer Softwarefirma Andeo AG. Sie hat den Stellenbestand von 21 auf 37 gesteigert – das entspricht laut House of Winterthur 16 Vollzeitstellen. Die Andeo AG besteht laut Website seit 2006 und bietet IT-Lösungen für KMU an.

Zum ersten Mal sei in dieser Kategorie – «Stellenschaffer» – neben dem absoluten, auch das relative Stellenwachstum berücksichtigt worden. Das heisst, es war wichtig, wie gross eine Firma ist. So hatten auch Startups und KMU eine höhere Chance auf den Preis. Das ist auch der Grund, weshalb die Andeo AG den Preis abholen konnte.