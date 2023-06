Stadt Illnau-Effretikon – Anerkennungspreis geht an Ruth Hildebrand und die Familie Renggli Der Stadtrat zeichnet gesellschaftliche Leistungen und die Förderung der Biodiversität aus. Almut Berger

Der Stadtrat Illnau-Effretikon verleiht den diesjährigen Anerkennungspreis an Ruth Hildebrand aus Illnau sowie an die Familie Renggli aus Seemerrüti. Hildebrand organisiert als Leiterin der Orts­vertretung der Pro Senectute seit 2013 die Angebote in der Gemeinde. Daneben engagiert sie sich seit seiner Gründung 1984 beim Verein Theater Illnau, in den letzten 22 Jahren als Präsi­dentin.

Sandra und Werner Renggli haben sich seit Jahrzehnten der Biodiversität verschrieben. Über 450 Insekten-, Amphibien- und Reptilienarten können auf ihrem Grundstück nachgewiesen werden – darunter die vom Aussterben bedrohte Gelbbauchunke. Das Ehepaar gibt seine Erfahrungen in Kursen und auf seiner Website www.ggnatur.ch weiter.

Jugendförderpreis für Malerin und Maturand

Gleichzeitig mit dem Anerkennungspreis verleiht die Stadt Illnau-Effretikon jeweils den Jugendförderpreis. In diesem Jahr gehen die Preise an die 20-jährige Sabrina Bosshard aus Illnau und den 19-jährigen Julian Lotzer aus Effretikon.

Bosshard gewann an den Schwei­zer Berufsmeisterschaften Swiss-Skills die Silbermedaille im Fach­bereich Malerin und wird nun die Schweiz an den Euro-Skills in Polen vertreten. Lotzer entwickelte im Rahmen seiner Maturaarbeit ein Fluggerät mit Raketensteuerung. Die Maturaarbeit wurde 2021 durch die Schule als beste Ab­schluss­arbeit prämiert, 2022 gewann er damit bei «Schweizer Jugend forscht» in der Sparte Physik eine Auszeich­nung im Finale.

Die Preisübergabe findet am Dienstag, 27. Juni, 19 Uhr, im Stadthaussaal Effretikon im Rahmen einer öffentlichen Feier statt.

