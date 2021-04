Oper gegen Corona – Anfassen, ansingen, anrempeln Gestern wurde die Zürcher Opernhaus-Premiere von Offenbachs «Les Contes d’Hoffmann» gestreamt. Fünf Gründe, warum man sich das Spektakel anschauen sollte. Susanne Kübler

Olympia (Katrina Galka) ist nur ein Automat – aber Hoffmann (Saimir Pirgu) merkt es vor lauter Verliebtheit nicht. Foto: Monika Rittershaus

Die Flüssigkeiten

Jacques Offenbachs letzte Oper «Les Contes d’Hoffmann» ist wohl die einzige in der Musikgeschichte, in der Alkohol nicht nur besungen wird, sondern sogar selber singt. «Gluck, gluck, ich bin das Bier», heisst es gleich zu Beginn. Regisseur Andreas Homoki hat dazu ein Fass auf die leere Bühne gestellt – für einmal passt es ganz gut, dass der Chor nicht sichtbar ist, sondern vom Probelokal am Kreuzplatz zugeschaltet wird.

Später bevölkert sich die Bühne dann doch, unter anderem mit etwas, das Homoki im Pausengespräch in einem wirklich hübschen Versprecher als «grosse Suppe» bezeichnet hat. Gemeint war eine «grosse Gruppe» von zwanzig Statisten, die in einer Pantomime die Festgemeinschaft mimen. Mit Ganzgesichtsmaske, inklusive aufgemalten Schnauz und roten Bäckchen.