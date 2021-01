Andelfingerin nur Durchschnitt – Angelica Moser nicht aggressiv genug Nach ihrem mehr als soliden Einstand in die Hallensaison eine Woche zuvor musste sich die Andelfinger Stabspringerin Angelica Moser in St. Gallen mit einer Durchschnittshöhe zufrieden geben. Jörg Greb

Angelica Moser beim Stabhochsprung der Frauen, am Dienstag, 15. September 2020 am Leichtathletik-Meeting Gala dei Castelli in Bellinzona. (KEYSTONE/Urs Flueeler) Foto: Keystone

Das Zählbare und das Stützende voraus. 4,40 m meisterte die 23-jährige Angelica Moser souverän und mit Marge. Weil aber ein identischer Versuch auf der Folgehöhe in diesem gemischtgeschlechtlichen Springen beim ersten Schweizer Hallenmeeting Wunschdenken blieb, stand der Schlusswert früher als erwünscht fest. Und er lag elf Zentimeter unter dem Saisoneinstand von Bordeaux am Wochenende zuvor. «Natürlich hätte ich mir mehr gewünscht», sagte Moser, «das war nicht so der Hammer.»

Als Manko machte sie «einen gewissen Mangel an Aggressivität» aus. Das gewisse Etwas fehlte. Folge: Sie musste korrigieren, kam zu nah zur Latte und riss diese daher bei allen drei Versuchen herunter. Da machte sich denn auch nicht bezahlt, dass bei ihrem dritten und letzten Anlauf auf 4,50 m an der reinen Sprungtechnik nichts zu bemängeln war. Grund, sich grundsätzlich zu hinterfragen, sah die Andelfingerin sodann nicht. Sie weiss aus Erfahrung, dass sie stets einige Wettkämpfe benötigt, um die Feinabstimmung zu finden. Und die wirklich guten Höhen anzusteuern. Diese hat sie nach wie vor im Kopf. Sie steuert die Halleneuropameisterschaften von Anfang März im polnischen Torun an. Dazu sind im Minimum 4,61 m verlangt. Mosers Bestmarke steht in der Halle bei 4,65 m (2019), im Freien bei 4,66 m (2020).