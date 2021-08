Final verpasst – Angelica Moser vergiesst Tränen Die Stabhochspringerin aus Andelfingen konnte sich an den Olympischen Spielen in Tokio anders als erhofft nicht für den Final vom Donnerstag qualifizieren. kai/red

Angelica Moser aus Andelfingen scheiterte in Tokio dreimal auf der Höhe von 4,55 m. Foto: Keystone

Die beiden Schweizer Stabhochspringerinnen haben die Qualifikation in Tokio nicht überstanden. Hallen-Europameisterin Angelica Moser scheiterte nach übersprungenen 4,40 m dreimal an der Höhe von 4,55 m, was nur zu Platz 9 in ihrer Gruppe reichte. «Ich habe mir das ganz anders vorgestellt und bin mega enttäuscht», sagte die 23-jährige Andelfingerin danach im SRF. Auf die wegen des Regens schwierigen Bedingungen angesprochen, entgegnete sie unter Tränen: «Ich suche jetzt nicht nach Ausreden. Ich habe heute einfach nicht das gebracht, was ich draufhabe.»

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Eine Erklärung für das Scheitern konnte sie unmittelbar nach dem Wettkampf nicht liefern. «Springen kann man bei allen Bedingungen. Es tut mir mega leid, dass ich soviele Leute enttäuscht habe.» Sie habe ein schwieriges Jahr gehabt mit zwei Verletzungen. Der Wettkampf mit der Pause wegen des Regens sei speziell gewesen. «So etwas habe ich noch nie erlebt. Es ist eine Erfahrung mehr. Ich muss einfach versuchen, das Beste daraus zu machen und an mir zu arbeiten.»

Die 21-jährige Thurgauerin Andrina Hodel übersprang einzig 4,25 m und riss danach dreimal auf der Höhe von 4,40 m, womit sie sich in ihrer Gruppe auf Platz 13 klassierte.

Fehler gefunden?Jetzt melden.