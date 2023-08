Leichtathletin aus Andelfingen – Angelica Moser will den Gold-Elan für die WM nutzen Nach ihrem Sieg an der Universiade in China blickt die Andelfinger Stabhochspringerin Angelica Moser den Weltmeisterschaften voller Zuversicht entgegen. Jörg Greb

Angelica Moser präsentiert in Chengdu ihre neunte Goldmedaille, die sie an internationalen Wettkämpfen gewonnen hat. Foto: PD

Es ist die Fortsetzung einer eindrücklichen Serie: An der Universiade gewann Angelica Moser ihre neunte Goldmedaille an internationalen Wettkämpfen. Nach den sieben Toperfolgen in den verschiedenen Alterskategorien im Nachwuchs ist dies der zweite Sieg bei der Elite nach demjenigen an der Hallen-EM im letzten Jahr.

«Universiade-Gold fehlte zuvor noch in meiner Sammlung», sagte die 25-jährige Andelfingerin lachend. Als «megacool» schätzt sie den Erfolg ein – nicht zuletzt weil er auch mit einem einzigartigen Erlebnis verbunden bleibt. «Die Universiade in Chengdu erinnerte mich mit ihrer Grösse und all den verschieden Sportarten an Olympische Spiele. Das war sehr motivierend und inspirierend.»

Der Sieg fiel ihr ziemlich leicht

Fast schon nebensächlich dabei: Der Sieg fiel ihr ziemlich leicht. Mit der neuen Saisonbesthöhe von 4,62 m sprang sie 32 und mehr Zentimeter höher als ihre Widersacherinnen. Für sie persönlich ist diese Tatsache aber von hohem Stellenwert. Selbstvertrauen konnte sie tanken. Denn ihre Leistung verdient auch deshalb Anerkennung, weil sie bei schwierigen Bedingungen (mit Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit und Wind) zustande kam.

Und am Rande erwähnt: Es handelte sich um den ersten internationalen Titel ohne den persönlichen Coach und dessen Aussensicht am Wettkampf. Weder der zurzeit verantwortliche Adrian Rothenbühler noch Vater Severin Moser waren vor Ort dabei. «Das war nicht das Gleiche», sagt sie. «Aber mit meiner Erfahrung weiss ich mittlerweile recht gut, was es wann braucht.» Vom Universiade-Team betreute sie der ST-Bern-Head-Coach Bruno Knutti.

Zuversichtlich an die WM

Vermittelt hat dieser Universiade-Sieg Angelica Moser ein weiteres Mal das Wissen, dass sie «leistet, wenn es drauf ankommt». Ihr Hauptfokus ist allerdings erst in der übernächsten Woche auf die WM in Budapest gerichtet. Als «guten Schub» bezeichnet sie den Universiade-Sieg. Auf ihm will sie in den 14 verbleibenden Tagen aufbauen. «Nochmals zurück ins Training» heisst es für sie. In Magglingen mit Coach Rothenbühler wird sie dies unter anderem in vier gezielten Techniktrainings tun.

Daneben optimiert sie Schnelligkeit, Kraft und Beweglichkeit. «Es geht darum, gezielte Reize zu setzen und spezielle Sequenzen ins Zentrum zu stellen», sagt sie. Denn klar ist ihr dabei auch: Um an der WM ihren (eigenen und fremden) Ansprüchen (Ziel ist der Final der besten 12 und dann möglichst weit nach vorne kommen) gerecht zu werden, muss sie sich weiter steigern. Noch offen ist, ob sie sich am Wochenende kurzfristig für einen weiteren Wettkampf entscheidet.

Im Zeitmodus geblieben

Und zu einem «emotionalen Kick» kam sie am Tag nach der Rückkehr aus China. Bei einem Empfang der Gemeinde Andelfingen erkannte sie einmal mehr, was ihre Erfolge bewirken. «Megaschön» sei es zu erfahren, «wenn Leute mitfiebern und sich mitfreuen». Das Teilen des Erfolgs mit Freunden und Bekannten, aber auch Behörden und Medien mache diesen «umso schöner».

Zugutegekommen ist ihr seit der Rückkehr, dass sie die Zeitumstellung sofort bewältigt hat. Die sechs Stunden Differenz zwischen China und Mitteleuropa ignorierte sie in Asien, indem sie an der Universiade lange wach blieb und morgens bis 11 Uhr schlief. Der Vorteil nun: Sie hat keine Zeit bei der Wiederanpassung an die mitteleuropäische Zeit verloren.

