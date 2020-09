Leichtathletin aus Andelfingen – Angelica Moser wird unter ihrem Wert geschlagen Die Schweizer Top-Stabspringerin überquert am Meeting in Ostrava nur 4,34 m. Jörg Greb

Im Gegensatz zu Lausanne vor einer Woche kam Angelica Moser am Dienstag in Ostrava nicht richtig auf Höhe. Ulf Schiller (Freshfocus)

Von der Leistung her machte sich für Angelica Moser die Reise nach Ostrava und der beträchtliche Aufwand fürs Continental-Golden-Tour-Meeting vom Dienstag nicht bezahlt. Mit 4,34 m kam die Andelfingerin in die Wertung. «Ich hatte zwar bei 4,44 m jeweils die Höhe, aber nicht die Tiefe», sagte sie. So fiel sie jeweils auf die Latte.