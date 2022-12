Energiekrise in der Schweiz

– Angestellte des Kantons sparen im Moment 20 Prozent Strom Der Zürcher Energieminister Martin Neukom ist zuversichtlich, dass es bis im Frühling genug Strom gibt. Sorgen macht ihm aber der nächste Winter. Daniel Schneebeli

Gutes Vorbild: In der Kantonsverwaltung wird derzeit viel Strom gespart. Der grüne Baudirektor Martin Neukom während der Budgetdebatte. Foto: Silas Zindel

Der Zürcher Regierungsrat hat schon im Sommer angekündigt, er wolle beim Stromsparen mit gutem Beispiel vorangehen. Am Freitag hat der Zürcher Baudirektor Martin Neukom (Grüne) eine erste Bilanz gezogen und den Stromverbrauch der kantonalen Verwaltung an der Walchestrasse und am Neumühlequai in Zürich offengelegt.

Dieser beträgt seit dem Einbruch des Winters in diesen Gebäuden unter 20’000 Kilowattstunden pro Woche. Das ist 20 Prozent weniger als in den letzten beiden Jahren.

Kippschalter für die Computer

Verschiedene Massnahmen machten das Stromsparen möglich. Die Ämter hätten, wo immer möglich, auf LED-Stromsparlampen umgestellt und die Beleuchtungsintensität vermindert, und man verzichte auf «Betriebe ohne Nutzen». Neukom nannte etwa die Lüftung, die nachts zurückgestellt oder gar ausgeschaltet wird: «Ich bin erstaunt, wie viel Strom wir mit Massnahmen sparen konnten, die unseren Betrieb nicht einschränken.»

Demnächst werden die Computer in der Zentralverwaltung mit Kippschaltern ausgerüstet, damit die Geräte nachts ganz ausgeschaltet werden können. Davon verspricht sich Neukom weitere spürbare Einsparungen.

Bei Privaten fehlt noch der Preisdruck

In den Privathaushalten haben die Sparappelle noch wenig Wirkung. Der Stromverbrauch sei um etwa 5 Prozent gesunken. Neukom vermutet, dass dies vor allem auf die Sparbemühungen von Firmen zurückgeht.

Grund für den mässigen Erfolg könnten die Preise sein, welche in den privaten Haushalten noch nicht gestiegen sind, weil die höheren Tarife erst im Januar in Kraft treten. «2023 wird der Anreiz zum Stromsparen in der Gesellschaft steigen», ist Neukom überzeugt.

Die aktuelle Situation schätzt der Energieminister als nicht schlecht ein. Die Stauseen seien überdurchschnittlich gut gefüllt. Gegenwärtig ist auch der Füllstand in den deutschen Gasspeichern noch sehr gut, aber er nimmt momentan rasch ab. Das könnte sich laut Neukom im nächsten Winter auch auf Zürich auswirken. Es werde mehr elektrisch geheizt, wenn das deutsche Gas fehle. Eine Strommangellage sei deshalb im nächsten Winter wahrscheinlicher als in den kommenden Monaten.

«Darum macht es Sinn, schon jetzt Strom zu sparen», sagte Neukom. So wäre der Wasserstand in den Schweizer Stauseen auch im kommenden Winter überdurchschnittlich, was mehr Stromreserven bedeute.



