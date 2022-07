Krieg in Osteuropa und Inflation – Angestellten-Verbände fordern vier Prozent mehr Lohn Angesichts der momentanen Wirtschaftslage und des Inflationsschubs verlangen der Kaufmännische Verband Schweiz und Angestellte Schweiz einen Teuerungsausgleich. Dies sei für Firmen finanziell verkraftbar.

«Die meisten Schweizer Firmen befinden sich in einer guten finanziellen Verfassung»: Zwei Angestellten-Verbände verlangen mehr Gehalt. Foto: Christian Beutler (Keystone/Symbolbild)

«Angesichts der aktuellen Wirtschaftslage und des gegenwärtigen Inflationsschubs fordern der Kaufmännische Verband Schweiz und Angestellte Schweiz bis zu 4 Prozent mehr Lohn für das Jahr 2023. Damit soll mindestens der Kaufkraftverlust der Arbeitnehmenden ausgeglichen werden.» Dies schreiben beide Angestelltenorganisationen in ihrem gemeinsamen Communiqué vom Donnerstag. Ein besonderes Augenmerk gelte den Tieflöhnen, die noch stärker angehoben werden müssten. Ausserdem werden Arbeitgeber aufgefordert, in die Weiterbildung der Mitarbeitenden zu investieren.

Trotz einiger Unsicherheiten wie die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Lieferengpässe sowie der Angriff Russlands auf die Ukraine blieben die Konjunkturaussichten gut. «Die meisten Schweizer Unternehmen befinden sich in einer guten finanziellen Verfassung. Davon zeugen deren Gewinnausschüttungen», stellt Michel Lang, Leiter Sozialpartnerschaft beim Kaufmännischen Verband Schweiz, fest. «Die geforderten Lohnerhöhungen sind deshalb nicht nur vertretbar, sondern auch durchaus verkraftbar.»

Faire Löhne im Interesse der Unternehmen

Auf dem Arbeitsmarkt fände derzeit eine Machtverschiebung in Richtung Arbeitnehmende statt. Bereits jetzt seien Fachkräfte knapp. Der Renteneintritt der Babyboomer und der mangelnde Nachwuchs würden das Problem des Fachkräftemangels in den kommenden Jahren weiter verschärfen, heisst es weiter im Communiqué.

Mit einer substanziellen Erhöhung der Löhne würden Unternehmen in ihre eigene Zukunft investieren. «Diejenigen Arbeitgeber, die sich bei der Festlegung der Löhne für das Jahr 2023 verzocken, riskieren am Ende, ihr wichtigstes Kapital zu verlieren: die Angestellten», ist Stefan Studer, Geschäftsführer von Angestellte Schweiz, überzeugt. Er erwartet, dass die tiefe Arbeitslosigkeit gekoppelt mit einer erhöhten Bereitschaft, die Stelle zu wechseln, sowie die gesteigerten Erwartungen an die Arbeitsstelle und die Entlöhnung die Arbeitgeber unter Druck setzen. «Die Perspektiven hinsichtlich ordentlicher Lohnzuwächse dürften deshalb auch mittel- bis langfristig äusserst günstig bleiben».

Tieflöhne sollen überproportional steigen

Reallohnverluste seien für Angestellte mit tiefen Löhnen besonders schmerzlich, monieren die beiden Verbände. Aufgrund der steigenden Gesundheitskosten, welche nicht in der Teuerung abgebildet werden, hätten viele von ihnen schlicht keine finanziellen Reserven. Der Kaufmännische Verband Schweiz und

Angestellte Schweiz fordern deshalb, dass nicht nur die Teuerung ausgeglichen wird, sondern Tieflöhne überproportional und spürbar angehoben werden. «Eine Steigerung der Reallöhne muss die Menschen entlasten, die mit Tieflöhnen ihren Lebensunterhalt bestreiten. Es ist uns ein grosses Anliegen, die Lohnschere nachhaltig zu reduzieren», betont Lang.



Der Lohn sei aber nicht alles und gleiche schlechte Rahmenbedingungen nicht aus. Um auch in unsicheren Zeiten Orientierung zu bieten, sei eine gute Unternehmenskultur in der heutigen Zeit entscheidender denn je. Es brauche Wertschätzung, eine gute Work-Life-Balance und vor allem gezielte Investitionen in die Aus- und Weiterbildungen der Arbeitnehmenden. Dann seien Unternehmen gut gerüstet, um ihre Mitarbeitenden zu halten und auch viel weniger darauf angewiesen, Fachkräfte auf einem völlig ausgetrockneten Arbeitsmarkt zu finden, heisst es weiter in der Mitteilung.

«Unternehmen verschaffen sich klare Wettbewerbsvorteile, wenn sie ihren Arbeitskräften ermöglichen, mittels Upskilling die für ihren Aufgabenbereich strategisch wichtigen Kompetenzen zu erwerben», sagt Studer. «Jetzt braucht es eine Upskilling-Offensive. Insbesondere sind die Arbeitskräfte fit zu machen für neue Rollen in der postpandemischen Arbeitswelt, wo die Trennung zwischen Führung und Mitarbeitenden zunehmend verschmilzt.»

fal

