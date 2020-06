Brandstiftung in Winterthur – Angezündete Fahrzeuge: «Das gab es noch nie» In der Grüze wurden in der Nacht auf Freitag vier Fahrzeuge der Post in Brand gesteckt. Damit sei eine neue Dimension erreicht, sagt die Schweizerische Post. David Herter

Der Feuerwehr Winterthur gelang es, den Brand beim Verteilzentrum der Post schnell zu löschen. Foto: Kantonspolizei Zürich.

In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte in Winterthur einen Lieferwagen und mehrere Autos der Post angezündet. Die Fahrzeuge waren beim Verteilzentrum der Schweizerischen Post in der Grüze abgestellt, auf einem Parkplatz zwischen dem Verteilzentrum und der Grüzefeldstrasse.