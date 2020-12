Wohnwagen als Autobombe – Angreifer von Nashville ist bei Explosion getötet worden Am Freitag ist in Nashville ein Wohnwagen explodiert. Wie das FBI am Sonntag bekannt gab, wurde der Täter anhand von DNA-Proben identifiziert – das Motiv ist weiter unklar.

Das Video zeigt das Ausmass der Detonation, die noch viel schlimmere Folgen hätte haben können. (Video: Storyful/Twitter)

Der für die Explosion in Nashville am ersten Weihnachtsfeiertag verantwortliche Täter hat alleine gehandelt und ist bei der Detonation ums Leben gekommen. Das erklärten Vertreter der Staatsanwaltschaft und der Bundespolizei FBI am Sonntag. Der Täter sei aufgrund von DNA-Proben identifiziert worden, sagte der örtliche FBI-Chef Douglas Korneski.

Ermittler hatten nahe dem explodierten Wohnwagen menschliches Gewebe gefunden, das nach einer Durchsuchung seines Hauses mit weiteren DNA-Proben verglichen werden konnte. «Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass eine Person namens Anthony Warner der Bombenleger war», sagte der zuständige Staatsanwalt Donald Cochran. «Er war anwesend, als die Bombe detonierte und er kam bei der Explosion ums Leben», sagte Cochran. Das Motiv des 63-jährigen Täters blieb zunächst noch unklar. Warner sei der Polizei zuvor nicht als Verdächtiger bekannt gewesen, hiess es. Die Ermittler machten auch noch keine Angaben dazu, welche Art Sprengstoff der Täter nutzte.

Der Wohnwagen war am Freitagmorgen in der Innenstadt von Nashville im Bundesstaat Tennessee explodiert. Es entstand grosser Sachschaden, drei Menschen wurden verletzt. Aus dem Wohnwagen war vor der Explosion per Lautsprecherdurchsage gefordert worden, das Gebiet zu verlassen. Polizeibeamte, die vor Ort waren, konnten noch Anwohner in Sicherheit bringen.

Drei Verletzte und grosser Sachschaden: In der Innenstadt von Nashville ist am Freitagmorgen ein Wohnwagen explodiert. via REUTERS

