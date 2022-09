Stadtpolizei Winterthur – Anjan Sartory wird Stapo-Kommandant Die Stadtpolizei Winterthur hat ab nächstem Februar einen neuen Chef: Anjan Sartory. Der 49-Jährige stösst von der Stadtpolizei St. Gallen, wo er sich für Diversität einsetzte, zum Korps. Delia Bachmann UPDATE FOLGT

Anjan Sartory überzeugte den Stadtrat unter anderem mit seinen «Fachkenntnissen in Sachen heutige Herausforderungen der Polizei». Foto: PD

Im Frühling ging Fritz Lehmann, langjähriger Kommandant der Stadtpolizei, vorzeitig in den Ruhestand. Seither wird das Korps ad interim von Marcel Bebié geführt. Nun hat die Stadt einen Nachfolger gefunden, wie sie am Freitag mitteilt: Anjan Sartory. Der ausgebildete Elektroingenieur arbeitet seit mehr als zwanzig Jahren bei verschiedenen Blaulichtorganisationen.

Vor 15 Jahren wurde er Offizier bei der Kantonsspolizei Aargau als Dienstchef der Einsatzzentralen und des Katastrophenwesens. Danach war er Stabschef und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Kantonspolizei Appenzell. Zuletzt arbeitete er als Bereichsleiter Sicherheit mit über 140 Mitarbeitenden und zweiter stellvertretender Kommandant bei der Stadtpolizei St. Gallen.

Fokus auf Frauen

In einem mehrstufigen Verfahren setzte sich Sartory in der engeren Auswahl gegen fünf Männer und vier Frauen durch. «Seine breite Erfahrung im operativen und im strategischen Bereich, seine Fachkenntnisse in Sachen heutige Herausforderungen der Polizei und auch seine gewinnende Persönlichkeit haben den Stadtrat überzeugt», begründet der Stadtrat seine Wahl. Der neue Chef tritt seine Stelle am 1. Februar 2023 an.

An der Univeristät St. Gallen machte Sartory einen Master. Das Thema seiner Abschlussarbeit: Förderung von Frauen in Führungspositionen bei der Polizei. Basierend auf dieser Arbeit habe er bei der Stadtpolizei St. Gallen Massnahmen für mehr Diversität ergriffen und einen Beitrag zum Kulturwandel geleistet.

