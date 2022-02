Tragödie an EU-Aussengrenze – Ankara: Zwölf Flüchtlinge nach Abweisung an griechischer Grenze erfroren Nach türkischen Angaben starben die Menschen, nachdem sie an der EU-Aussengrenze ohne ihre Kleidung und Schuhe zurück in die Türkei geschickt worden waren.

Griechische Polizeibeamte auf Patrouille in der Nähe des Dorfes Poros an der griechisch-türkischen Grenze (Archivbild) Foto: Giannis Papanikos (Keystone/AP)

In der Türkei sind am Mittwoch direkt an der griechischen Grenze zwölf Flüchtlinge erfroren aufgefunden worden, denen nach türkischen Angaben ihre Kleidung und Schuhe von griechischen Grenzbeamten abgenommen worden waren. «Zwölf von 22 Migranten, die von griechischen Grenzeinheiten zurückgedrängt wurden, ihrer Kleidung und Schuhe beraubt, sind erfroren», schrieb der türkische Innenminister Suleyman Soylu am Mittwoch im Online-Dienst Twitter. Er veröffentlichte auch verschwommene Fotos mit leblosen Körpern. Die Leichen der Flüchtlinge wurden im Dorf Pasakoy an der türkisch-griechischen Grenze entdeckt, wie die Behörden in Edirne im Nordwesten der Türkei mitteilten.

Ankara wirft den griechischen Behörden regelmässig vor, Flüchtlinge illegal von der EU-Aussengrenze zurückzudrängen und zurück in die Türkei zu schicken. Im Februar und März 2020 waren zehntausende Migranten an der Landgrenze zwischen den beiden Ländern gestrandet. Griechenland hinderte sie am Grenzübertritt in die EU und warf der Türkei vor, die Flüchtlinge absichtlich an die Grenze geholt und durchgelassen zu haben, um Druck auf die EU auszuüben. In der Türkei leben derzeit nach offiziellen Angaben fast fünf Millionen Flüchtlinge, davon fast vier Millionen aus dem Bürgerkriegsland Syrien.

AFP/step

