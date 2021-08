FCW-Frauen im ersten NLB-Auftritt – Annäherung gelungen – Spiel verloren Die Winterthurerinnen unterliegen in ihrem ersten Spiel in der Nationalliga B der U21 des FC Zürich durch zwei Tore in der Schlussviertelstunde 0:2. Urs Kindhauser

Brandy Breitenmoser enteilte der FCZ-Verteidigung ein paarmal, zu einem Tor reichte es aber nicht. Foto: Urs Kindhauser

Es war ein grosser Moment, als Elena van Niekerk am Samstag um 18 Uhr auf dem Sportplatz Heerenschürli zum Anstoss schritt. Denn die Stürmerin eröffnete damit die erste NLB-Saison in der Geschichte des Frauenteams des FCW. Nach 90 Minuten gegen die U21 des FCZ durfte man sagen: Zwar zogen die Winterthurerinnen mit einer 0:2-Niederlage im Gepäck von dannen. Doch sie haben den favorisierten Stadtzüricherinnen das Leben doch so schwer gemacht, dass sich diese erst in der letzten Viertelstunde durchsetzen konnten.

FC Zürich U21 – FC Winterthur 2:0 (0:0) Infos einblenden Heerenschürli. – 150 Zuschauer. – Tore: 77. Meroni 1:0. 86. Rexhepi 2:0. – FCW: Furrer; Baumgartner, Hürlimann (68. Nederstigt), Mönch, Corbisiero (55. Malacarne); Lanzicher, Von Allmen, Fuchs, Zimmermann (55. Rauch); Van Niekerk (84. Gyger), Breitenmoser.