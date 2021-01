Solidaritätsaktion in Seuzach – Anonyme Gruppe weibelt für lokale Restaurants Eine Gruppe Seuzemer hat am Sonntag Tausende Flyer verteilt, um auf die schwierige Situation der lokalen Restaurants aufmerksam zu machen. Jonas Gabrieli

Rund 4000 Flyer verteilte eine anonyme Gruppe in allen Briefkästen von Seuzach und Ohringen. Foto: PD

«Von Seuzi, für Seuzi», steht auf den Plakaten und Flyern, die am Sonntag von einer Gruppe Einheimischer im Dorf verteilt wurden. Auch in den sozialen Medien ist die Gruppe seit Anfang Woche aktiv. Ihr Ziel: auf die Take-away-Angebote der lokalen Gastronomie aufmerksam zu machen und ihr so zu helfen.

Die Gruppe möchte anonym bleiben, weil sie sich nicht in den Mittelpunkt drängen wolle, sagt sie. Auf Anfrage via Facebook meldet sich ein Mann per Telefon. Er erzählt, dass er am Sonntag vor einer Woche in der Pizzeria La Stazione erfahren habe, dass die Leute nur noch wenig Essen in den lokalen Restaurants bestellen würden. «Einigen geht es momentan extrem schlecht, denen sollte man doch helfen», habe er gedacht.