Jahrestag des 6. Januars 2021 – Anschlag auf die Demokratie Angestachelt vom abgewählten Präsidenten stürmte ein Mob vor einem Jahr das US-Capitol. Rekonstruktion eines Tages der Schande. Hubert Wetzel

Der abgewählte Präsident rief, und sie kamen: Trump-anhänger stürmen am 6. Januar 2021 das US-Parlament. Foto: Brent Stirton (Getty Images)

Am 6. Januar 2021 lag in Washington Gewalt in der Luft. Es war ein kühler, nasser Tag, der Himmel war grau und schwer wie ein Schlachtschiff. Trotzdem versammelten sich an jenem Tag Tausende Anhänger von Donald Trump auf der National Mall, dem breiten Parkstreifen im Herzen der amerikanischen Hauptstadt. Und vielen dieser Menschen konnte man ansehen, dass sie auf Krawall aus waren: Sie trugen Helme und Schutzbrillen, sie hatten schusssichere Westen an und Handschuhe, bei denen die Knöchel mit Hartplastik verstärkt waren.

Und die Menschen waren wütend. Sie fühlten sich betrogen. Ein paar Wochen zuvor, am 3. November 2020, hatten sie in der Präsidentschaftswahl für Donald Trump gestimmt. Aber der hatte verloren. 74 Millionen Stimmen hatte Trump bekommen, mehr als je ein amtierender Präsident zuvor, der zur Wiederwahl angetreten war. Doch das reichte nicht. Für den Demokraten Joe Biden votierten 81 Millionen Wähler. Biden gewann in den meisten umkämpften Bundesstaaten, in Pennsylvania und Michigan, in Arizona und Wisconsin, sogar in Georgia. An diesem 6. Januar sollte der US-Kongress unter dem Vorsitz von Vizepräsident Mike Pence zusammentreten, um Bidens Sieg und Trumps Niederlage formell zu bestätigen. Das wollten die Menschen, die im kalten Wind auf der Mall standen, nicht zulassen.