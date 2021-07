Vom Sterne- zum Spitalkoch – Anstatt Kaviar serviert er jetzt pürierten Blumenkohl Bernd Ackermann hat ein Buch geschrieben mit Menüs, die leicht zu kauen sind. Von der Luxusgastronomie hat er sich abgewendet. David Sarasin

Bernd Ackermann. Foto: Gian Vaitl

Etwas ist anders an diesen Spaghetti carbonara. Man kann es ihnen ansehen, wie sie da auf dem Teller liegen. Die Teigwaren sehen körnig aus, der Speck ist auffällig gleichmässig geschnitten. Der Grund dafür: Fast das ganze Menü wurde zuerst püriert – und dann wieder in seine Ursprungsform zurückgebracht.

Bernd Ackermann weiss, wie man so was macht. Der 52-jährige Spitzenkoch, der früher in Luxushotels in Dubai, Hongkong oder St. Moritz kochte, stellt heute besonders weiche, also gut zu kauende Gerichte her. Von der Lachstranche über das Schinkensandwich bis zum Kalbsmedaillon gehört einiges dazu.