Liquidation in Seuzach – Ansturm auf Trouvaillen vom Heimenstein Am Donnerstag begann auf Gut Heimenstein der Liquidationsverkauf des Inventars. Er lockte Hunderte von Menschen aus der ganzen Schweiz an. Dagmar Appelt

«Der Sprinter» ist eine von mehreren Bronzefiguren von Hans Jörg Limbach, die zur Kunstsammlung auf Gut Heimenstein gehören. Foto: PD

Die vielen parkierten Autos am Wegrand oberhalb des Guts Heimenstein in Seuzach signalisieren es bereits: Das Interesse am Liquidationsverkauf, der heute beginnt und bis Samstag dauert, ist riesig. Zwischen den Zürcher Nummernschildern sind auch solche aus Graubünden, Thurgau, Aargau auszumachen. Selbst aus dem Tessin sind Kauflustige angereist.

Es ist kurz nach 10 Uhr. Vor gut zehn Minuten eröffnete Liquidator Jürg Hoss den Räumungsverkauf auf dem ehemaligen Rittergut der bis Anfang des 15. Jahrhunderts nachgewiesenen Herren von Heimenstein. Das Gut befindet sich seit vielen Jahren in den Händen der Familie Maier. Die Liquidation findet statt, weil Susi Maier, die das Gut seinerzeit mit ihrem Mann, einem Kiesgrubenbesitzer, erworben hat, letztes Jahr in ihrem 87. Altersjahr verstorben ist.