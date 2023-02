Rasant schmelzendes Eis – Antarktisches Meereis auf Rekordtief Noch nie seit Beginn der Satellitenmessungen war im Südlichen Ozean eine kleinere Fläche von Eis bedeckt. Der schnelle Wandel überrascht viele Forscher. Christoph von Eichhorn

Das Meereis in der Antarktis wird immer weniger. Eisberg in der Bellingshausensee in der antarktischen Polarregion. Foto: Alamy Stock Photo

Das Meereis rund um die Antarktis hat Anfang Februar einen historischen Tiefstand erreicht. Wie das deutsche Alfred-Wegener-Institut (AWI) bekannt gab, waren am 8. Februar noch 2,2 Millionen Quadratkilometer im Südlichen Ozean mit Eis bedeckt, 70’000 Quadratkilometer weniger als am bisherigen Tiefpunkt im vergangenen Jahr. Zum Vergleich: Die Fläche der Schweiz umfasst knapp 41’300 Quadratkilometer. So wenig Meereis wie derzeit wurde seit Beginn der Satellitenmessungen vor 40 Jahren nie beobachtet. Da die Meereisschmelze in der Antarktis voraussichtlich bis in die zweite Februarhälfte hinein andauert, dürfte der Tiefstand am Ende sogar noch niedriger ausfallen.