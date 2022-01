Gleichstellung bei der Stadt Winterthur – Anteil der Chefinnen steigt auf bescheidenem Niveau Der Frauenanteil im Kader der Stadt Winterthur hat sich verbessert. Männer sind aber nach wie vor doppelt so häufig in Führungspositionen vertreten wie Frauen. Nina Thöny

Nese Çetinkaya leitet eine neu eingesetzte Arbeitsgruppe der Stadt Winterthur zur Förderung der Diversität. Foto: Enzo Lopardo

Mindestens 35 Prozent Frauen in mittleren und oberen Führungsfunktionen der Stadt Winterthur. Dieses Ziel schrieb das Parlament der Stadt 2020 vor. Die Stadt übertraf es mit 36,2 Prozent schon Ende desselben Jahres. So steht es im zweiten Bericht der Stadt zu ihrer Diversity-Strategie, der am Donnerstag publiziert wurde.

Den grössten Fortschritt im Vergleich zum letzten Bericht von 2018 verzeichnet Winterthur auf der unteren Führungsstufe. Dort stieg der Anteil Frauen bis Ende 2020 um 13 Prozentpunkte (von 32 auf 45 Prozent). Im mittleren Kader hingegen hat sich praktisch nichts bewegt. Dort haben sich die Geschlechterverhältnisse mit 39 Prozent Frauen und 61 Prozent Männern gerade mal um einen Prozentpunkt zugunsten der Frauen verschoben. Auf der oberen Führungsstufe konnte die Stadt den Frauenanteil von 30 auf 36 Prozent steigern.