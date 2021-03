Ausschreitungen in Belgien – 36 verletzte Polizisten nach Anti-Rassismus-Demo in Lüttich Neun Beamte mussten in Spitäler überführt werden. Der Ursprung des Krawalls soll eine Verhaftung einer Frau aus dem Kongo gewesen sein.

Ausgeartet: In der Innenstadt von Lüttich ist es am Samstag zu heftigen Krawallen gekommen. Foto: John Thys (AFP/13. März 2021)

Bei Zusammenstössen mit bis zu 300 Demonstranten wurden im belgischen Lüttich 36 Polizisten verletzt. Neun Beamte seien nach dem Vorfall vom Samstag in Spitäler gebracht worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zehn der etwas 200 bis 300 Demonstranten seien festgenommen worden, sagte der Polizeichef der Stadt, Christian Beaupère. Während der Ausschreitungen wurden den Polizeiangaben zufolge Geschäfte und Schnellimbisse angegriffen, einige auch geplündert.

Die Randale ereigneten sich am Rande einer Black-Lives-Matter-Demonstration, die zunächst friedlich verlief. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen protestierten gegen die umstrittene Festnahme einer aus dem Kongo stammenden Frau am vergangenen Montag. Diese warf den Sicherheitskräften Gewalt und Rassismus vor, was die Polizei zurückwies. Die Frau hat inzwischen Beschwerde eingereicht.

Demonstranten bewarfen nach Medienberichten Beamte mit Objekten und benutzten Tränengas. Die Polizei habe die Ordnung «in einer sehr schwierigen Lage» schnell wiederherstellen können, sagte Beaupère. Demnach waren etwa 250 Beamte vor Ort, zum Einsatz kamen auch Wasserkanonen. Am Abend habe sich die Situation wieder beruhigt.

Die Polizei vertritt die Ansicht, dass die Schäden geplant waren und die Festnahme einer Frau nur als Vorwand diente. Die 200 bis 300 Menschen seien aus verschiedenen Orten gekommen und innerhalb weniger Minuten aufgetaucht, um den Schaden anzurichten, sagte Beaupère.

In Belgien gab es im vergangenen Jahr eine Reihe von Protesten gegen Rassismus innerhalb der Polizei.

SDA/AFP/fal