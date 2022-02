Kolumne «Lomo» – Anti-Werbung Der Kolumnist sinniert darüber nach, wann bei Werbung der Schuss nach hinten losgeht. Johannes Binotto

Nicht alle aktuellen Plakatkampagnen überzeugen den Kolumnisten.

Politwerbung ist immer riskant. Allzu schnell kann es passieren, dass sich die Botschaft, die man eigentlich hatte verbreiten wollen, in ihr Gegenteil verkehrt. Ich wage mir beispielsweise gar nicht auszumalen, wie viele Politikerinnen und Politiker gerade darum nicht gewählt wurden, weil wir zwei Monate lang am Bahnhof jeden Tag an ihrem von der Plakatwand hinuntergrinsenden Gesicht vorbeigehen mussten.

Das liegt nicht mal an den Personen selber. Selbst der netteste Mensch beginnt, brutal zu nerven, wenn er uns nonstop anlächelt, schon am Morgen früh, wenn ich noch müde und gereizt bin.

Drum bin ich auch von der aktuellen Kampagne gegen ein mögliches Tabakwerbeverbot nicht so recht überzeugt. Ob nach der Werbung für Tabak als Nächstes auch die Werbung für Cervelats verboten werden soll, wird auf diesen Plakaten gefragt, mit einer grossen, durchgestrichenen Wurst als Illustration. Und je länger ich dieses Plakat sehen muss, umso mehr denke ich bei mir: Schön wärs.

Ich weiss ja nicht, wie es ihnen geht, aber ich finde eine 20 cm lange Wurst im Teller eigentlich deutlich appetitlicher als eine 2 m lange auf dem Plakat. Ich glaub darum nicht, dass ich Werbung für Wurstwaren sonderlich vermissen würde, wenn man sie denn verböte. Auch wenn ich an das Werbebanner denke, das letzthin am Heck eines der Stadtbusse prangte und auf dem einer an einem riesigen Kebab-Spiess säbelt, so, als wäre es ein Cello, dann steigt in mir zusammen mit der Appetitlosigkeit auch die Einsicht auf, dass wir vielleicht insgesamt weniger Fleisch auf den Plakaten sehen möchten. Das gilt übrigens auch für menschliches Fleisch, wenn es aus Dessous und Unterhosen quillt.

So wird mir dank Politwerbung gegen ein mögliches Tabakwerbeverbot immer mehr klar, dass wir vielleicht überhaupt mit den freien Wänden im öffentlichen Raum etwas Besseres anfangen könnten, als Werbung drauf zu kleistern. Der englische Schriftsteller Gilbert K. Chesterton hat mal geschrieben, dass er nicht begreifen könne, dass in Städten zwar das Betteln verboten werde, Werbung hingegen nicht.

Denn beim Betteln, da seien es wenigstens die Armen, die ein wenig Geld von den Reichen möchten, während es in der Werbung die reichen Firmen selber sind, die um noch mehr Geld betteln. Auch das hat die aktuelle Pro-Tabakwerbung-Kampagne mir klar gemacht. Ich danke ihr dafür.

