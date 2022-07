Kolumne «Lomo» – Antizipation Wo werd ich sein, wenn Sie dies lesen? Und was kann ich darüber schon jetzt schreiben, ohne in Gefahr zu laufen, dass die Informationen veralten? Johannes Binotto

Wenn ich es mir so recht überlege, ist eigentlich schon die Angabe, ich sei in die Ferien gefahren, etwas gar spekulativ. Archivfoto: Bruno Schlatter

Wenn Sie diese Kolumne lesen, werde ich in die Ferien gefahren sein. Und wenn Sie sich nun über die merkwürdige Formulierung wundern, dann hat die schon ihren Grund. Ich schreibe ja seit zwanzig Jahren jede Woche diese Kolumne und bin einigermassen stolz darauf, in der ganzen Zeit kein einziges Mal pausiert zu haben (ausser das eine Mal, vor vielen Jahren, aber da war die Redaktion schuld, doch davon wollen wir jetzt nicht reden). Und natürlich will ich auch dann geschriebenen Nachschub liefern, wenn ich selber eigentlich gar nicht am Schreibtisch, sondern am Badestrand bin.

Ich schreibe diese Kolumne also im Voraus, sozusagen in Antizipation dessen, was erst noch kommen wird. Das birgt freilich ein gewisses Risiko. Denn wer weiss heute in diesen unsicheren Zeiten schon so genau, was in ein paar Tagen sein wird? Ich werd mich darum hüten, allzu spezifisch zu werden und hier schon im Voraus Sachen zu behaupten, die ich dann gar nicht erfüllen kann. Ich mach deswegen beispielsweise keine Angaben dazu, was ich in den Ferien gegessen oder wo ich gebadet hab, denn wer weiss, vielleicht ist nächsten Mittwoch das Wetter gar nicht zum Baden und auch mein Appetit nicht vorhanden.

«Wenn Sie diese Kolumne lesen, werde ich sein.»

Doch wenn ich es mir so recht überlege, ist eigentlich schon die Angabe, ich sei in die Ferien gefahren, etwas gar spekulativ. Schliesslich werd ich mit der Deutschen Bahn unterwegs sein, und in der kann es einem bekanntlich ja schon mal passieren, dass man gar nicht fährt, sondern nur steht. Sollte ich meinen Anfangssatz also nicht doch eher kürzen und nur schreiben: «Wenn Sie diese Kolumne lesen, werde ich sein.» Ja, ich glaub, damit bin ich auf der sicheren Seite.

Wobei, ist nicht auch der erste Teil ein bisschen allzu waghalsig? Wer garantiert mir denn, dass Sie diese Kolumne tatsächlich lesen? Vielleicht haben Sie ja schon gleich nach dem ersten Satz aufgehört, weil Sie dachten: «Na toll, der kann Ferien machen, während ich zu Hause sitzen muss, und jetzt soll ich auch noch dessen Urlaubsbericht lesen. Der kann mich mal.» Also vielleicht doch besser einfach nur schreiben: «Wenn Sie sind, werde ich sein.» Wow, das klingt ja jetzt richtig tiefsinnig und philosophisch und damit aber ziemlich anstrengend. Für Anstrengungen sind wir aktuell aber glaub alle zu schlapp und zu ferienreif.

