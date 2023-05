Kolumne Lomo – Antizyklisches Bauen Der «Landbote»-Kolumnist setzt seine Pläne am Liebsten um, wenn die Läden geschlossen sind. Über Pfingsten hat er dabei wieder einiges gelernt. Johannes Binotto

Selbst wenn ein Werkzeug oder eine Schraube fehlt, muss dies nicht bedeutet, dass deswegen eine Arbeit nicht abgeschlossen werden kann. Foto: Madeleine Schoder

Ich bin ja ein Sammler, Nimmersatt und passionierter Einkäufer und manchmal mach ich mir echt Sorge, ob ich uns damit nicht dereinst in den finanziellen Ruin manövrieren werde. Doch interessanter- und wahrscheinlich glücklicherweise erwacht meine Konsumleidenschaft mit Vorliebe in so zeitlich ungünstigen Momenten, dass sie allein dadurch schon wieder eingedämmt wird.

So geschehen etwa über Pfingsten, wo mir ausgerechnet dann die Idee kam, unsere Veranda sonnensegeltechnisch auf den neuesten Stand zu bringen, als sämtliche Baumärkte geschlossen hatten. Also musste ich wohl oder übel im Haus auf Utensiliensuche gehen. Ich habe dabei mal wieder einiges gelernt.

Erstens, dass unsere Familie Ring- und Hakenschrauben nicht an einem zentralen Ort sammelt, sondern über sechs Werkzeugkoffer, dreizehn Schubladen und zwei Stockwerke verteilt. Zweitens aber auch, dass selbst dann, wenn man denkt, nun endgültig die Heimwerkelei sein lassen und auf offene Kaufhäuser warten zu müssen, immer doch noch wieder eine einzelne der benötigten Schrauben auftaucht, sozusagen tröpfchenweise. Und schliesslich drittens, dass es ja, wenn es hart auf hart kommt, immer noch den Joker gibt, dass man einfach dort eine Schraube rausdreht, wo man sich grad nicht unbedingt braucht, um sie dann dort reinzudrehen, wo man grad dran ist.

Das ist ein bisschen wie mit den Fernbedienungsbatterien, die man als Ersatz für die Weckerbatterien nimmt, welche man wiederum als Ersatz für die Spielzeugautobatterien des Nachwuchses hatte verwenden müssen. Sozusagen ein Reise-nach-Jerusalem-Spiel mit Elektrotechnik. So kommt man mit einer nur begrenzten Anzahl an Batterien doch erstaunlich weit und mit Ringschrauben geht das eben auch. Auch ist hinterher die Befriedigung viel grösser. Einen Sack voll passenden Bauteilen im Do-it-yourself-Laden kaufen kann ja jeder, aber bei meinen heimischen Konstruktionen da erzählt noch jeder einzelne Haken eine ganz eigene Geschichte, weil er nämlich noch am Vortag eine vollkommen andere Funktion hatte.

Nun liege ich im Schatten, reibe mir die zerschnittenen Hände – das Grübeln in verborgenen Werkzeugkistenecken forderte etwas Blutzoll – und träume davon, was ich als Nächstes bauen möchte. Aber natürlich werde ich damit warten, bis die Läden wieder geschlossen sind.

Fehler gefunden?Jetzt melden.