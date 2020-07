Tempo 20 in Zell – Anwohner ärgern sich über Verkehrschaos am Bahnhofplatz Die Meinungen zur geplanten Begegnungszone im Zeller Dorf Kollbrunn gehen weit auseinander. Die einen wollen sie ausweiten, andere befürchten neue Gefahren für Kinder. Rafael Rohner

So soll der Bahnfhofplatz in Kollbrunn künftig aussehen: Mit Vortritt für Fussgänger und Tempo-20-Limit für Autos. Visualisierung: Gemeinde Zell

In einem Punkt waren sich in Kollbrunn am Informationsabend der Gemeinde zur geplanten Begegnungszone alle einig: Die aktuelle Situation beim Bahnhof Kollbrunn ist unbefriedigend. «Ich bin erschrocken, wie gefährlich es hier für die Kleinsten ist», sagte eine Frau, die erst kürzlich zugezogen ist.