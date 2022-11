5G in Altikon – Anwohner kämpfen gegen Handyantennen – trotz schlechtem Empfang Die Swisscom will in Altikon zwei Antennen auf öffentlichem Land bauen. An einer Veranstaltung entlud sich der Unmut der Gegner gegenüber dem Gemeinderat. Jonas Gabrieli

Die geplante 5G-Antenne bei der Abwasserreinigungsanlage. Im Hintergrund ist Altikon zu sehen. Foto: Madeleine Schoder

Donnerstagabend in der Mehrzweckhalle in Altikon. Die Handys zeigen – je nach Anbieter – einen oder keinen Strich an. Weil der Empfang in diesem Teil des Dorfes besonders schlecht ist, will die Swisscom zwei neue Antennen nördlich von Altikon auf öffentlichem Land bauen. Eine beim Werkhof und eine bei der Abwasserreinigungsanlage (ARA). Es wären die ersten Antennen in der Gemeinde mit knapp über 700 Einwohnerinnen und Einwohnern.