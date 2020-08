Tempo 30 in Andelfingen – Anwohner kassieren hohe Bussen und ärgern sich Die Gemeinde Andelfingen reduzierte das Tempo auf dem Thurweg von 50 auf 30 km/h – der Sicherheit wegen. Mehrere Anwohnerinnen gerieten in die Radar der Polizei. Nicole Döbeli

Weil Schulkinder und Badegäste auf dem Thurweg unterwegs sind, liess die Gemeinde befristet Tempo 30 signalisieren. Foto: Madeleine Schoder

600 Franken Bussgeld habe ein Freund von ihr bezahlen müssen, weil er mit 51 Stundenkilometern geblitzt worden sei, erzählt eine Frau. Sie wohnt in Kleinandelfingen und meldet sich anonym beim «Landboten». Eigentlich gilt am Thurweg in Andelfingen Tempo 50, doch die Gemeinde hat vom 8. Juli bis am 8. September eine befristete Signalisation für Tempo 30 erlassen. Das kann die Gemeinde auf eigenes Ermessen hin tun.