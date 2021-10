Brand beim Ponyhof Germann in Winterthur – Anwohner konnten Ponys aus brennender Scheune retten Beim Brand einer Scheune beim Ponyhof Germann ist in der Nacht auf Freitag in Wülflingen grosser Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. UPDATE FOLGT

Die Scheune stand in der Nacht auf Freitag lichterloh in Flammen. Das Gebäude wurde total zerstört. Foto: Kantonspolizei Zürich

Am frühen Freitagmorgen ist beim Ponyhof Germann in Wülflingen eine Scheune durch ein Feuer komplett zerstört worden. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, ging die Meldung zum Brand gegen 2.30 Uhr bei der Polizei ein. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr brachten Anwohner die Tiere aus der Scheune in Sicherheit. Aus den umliegenden Gebäuden wurden durch die Stadtpolizei Winterthur mehrere Personen evakuiert.

Trotz des sofortigen Eingreifens der Feuerwehr brannte das Gebäude bis auf die Grundmauern nieder. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere Hunderttausend Franken betragen.

Die genaue Ursache des Brandes steht noch nicht fest. Sie wird durch Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich abgeklärt. Neben der Kantonspolizei Zürich und der Stadtpolizei Winterthur standen die Feuerwehr von Schutz und Intervention Winterthur sowie Sanitätsfahrzeuge des Rettungsdienstes Winterthur im Einsatz.



