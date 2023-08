Polizeieinsatz in Winterthur – Mann feuert Schüsse in einem Wohnhaus ab Am Dienstag verhaftete die Polizei in Winterthur einen 33-jährigen Schweizer. Dieser soll zuvor in einem Wohnhaus Schüsse abgegeben haben.

Die Polizei bestätigte den Einsatz in Winterthur. Foto: Kantonspolizei Zürich

Am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr seien in einem Wohnhaus in Winterthur Schüsse gefallen. Das berichtet ein Anwohner gegenüber dem Onlineportal Züri Today. Die Polizei habe das ganze Haus abgesperrt. Beim mutmasslichen Schützen soll es sich um einen seiner Nachbarn handeln.

Die Kantonspolizei bestätigt dies später in einer Mitteilung. Ein Anwohner habe sich kurz nach der Schussabgabe bei der Stadtpolizei Winterthur gemeldet. Den mutmasslichen Schützen, einen 33-jährigen Schweizer, verhafteten die ausgerückten Stadtpolizisten noch vor Ort. Für die weitere Sachbearbeitung wurden Ermittler der Kantonspolizei Zürich hinzugezogen.

Wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist, haben Polizisten die Wohnung des Verhafteten anschliessend durchsucht und dabei eine Langwaffe und die zugehörige Munition sichergestellt. Für die umfangreiche Spurensicherung rückte das Forensische Institut Zürich aus. Motiv und Hintergründe der Tat sowie die Besitzverhältnisse der Waffe sind zurzeit noch unbekannt und bilden Gegenstand laufender Ermittlungen.

Auf wen oder was der Mann geschossen hat, teilt die Kantonspolizei auf Anfrage nicht mit. Auch dies sei Bestandteil der laufenden Untersuchungen. Einzig den Tatort gibt Sprecher Kenneth Jones bekannt: Die Schüsse wurden in einer Wohnung an der Gutstrasse in der Nähe der Zeughauswiese abgegeben.

Auf dem Instagram-Kanal Szeneischwintiblog kursieren bereits Videoaufnahmen vom Polizeieinsatz. Darauf sind unter anderem vier schwer bewaffnete Polizisten zu sehen, die mit Schutzhelmen und -westen ausgestattet das betroffene Wohnhaus betreten. Weiter ist darauf zu erkennen, wie die Beamten den mutmasslichen Schützen kurz danach abführten.

zim/tac

