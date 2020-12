Stationsstrasse in Thalheim – Anwohner wehren sich gegen Verkehrsinsel – mit Erfolg Der Kanton saniert die Stationsstrasse für knapp 3 Millionen Franken. Eine Insel beim südlichen Dorfeingang von Thalheim wird es allerdings nicht geben. Nadja Ehrbar

Gleich hinter der Einmündung der Oberdorfstrasse in die Stationsstrasse (links) hätte in der Strassenmitte eine Verkehrsinsel entstehen sollen. Foto: Madeleine Schoder

Es ist ein grosses Projekt, das der Kanton bei Thalheim an der Thur verwirklichen will. Die Stationsstrasse soll sicherer werden. So soll unter anderem im Bereich des Bahnhofs Thalheim-Altikon die erlaubte Geschwindigkeit von 80 auf 60 Kilometern pro Stunde herabgesetzt werden. Es sind zudem ein Radstreifen und der Umbau mehrerer Kreuzungen geplant. (Mehr zu den Einzelheiten des Projekts lesen Sie hier.)

Im 2,9 Millionen Franken teuren Bauvorhaben enthalten war auch eine sogenannte Pförtneranlage am südlichen Dorfeingang von Thalheim, unweit der Einmündung der Oberdorf- in die Hauptstrasse. Eine Insel mitten auf der Strasse hätte den Verkehr in beiden Richtungen bremsen sollen. Doch davon will der Gemeinderat nun absehen, wie er im Mitteilungsblatt festhält.