Hinter Grüt bei Rickenbach – Anwohner wehrt sich erfolgreich gegen Entfernung von Schaukasten Im Rickenbacher Weiler Hinter Grüt sollte ein Schaukasten entfernt werden. Dabei stiess die Gemeinde auf Widerstand. Jonas Gabrieli

Im Schaukasten in Hinter Grüt informiert die Gemeinde zum Beispiel über Abstimmungsergebnisse. Foto: Marc Dahinden

Ende November versendete die Gemeinde Rickenbach einen Brief an die Bewohnerinnen und Bewohner des Weilers Hinter Grüt. Darin stand, dass der öffentliche Anschlagkasten ersatzlos entfernt werden soll. «Er befindet sich in einem sehr schlechten Zustand und verfügt für die Veröffentlichung der amtlichen Publikationen oft über zu wenig Platz», lautete die Begründung von Gemeindepräsident Robert Hinnen und Schreiber Beat Maugweiler. Als Alternative wird auf die digitalen Dienste der Gemeinde verwiesen. Wer mit der Entfernung des Kastens nicht einverstanden sei, soll sich bei der Gemeinde melden. «Ohne Ihren Gegenbericht wird der Kasten ab 1. Januar nicht mehr bedient», schloss der Brief.